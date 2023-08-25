Путин поручил изучить вопрос по упрощению трудоустройства несовершеннолетних Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность упрощения трудоустройства несовершеннолетних граждан страны. Соответствующий пункт значится в перечне поручений, который опубликовали на официальном сайте Кремля.

— Рассмотреть вопросы о реализации мероприятий, направленных на содействие занятости и стимулирование к трудоустройству (в том числе для выполнения временных работ) граждан в возрасте от 14 до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего общего образования, — говорится в документе.

Помимо этого, глава государства поручил изучить возможность предоставления льгот тем работодателям, которые принимают на работу студентов и школьников.

Ранее KP.RU рассказывал, где и как можно найти работу для школьников на каникулах. Наиболее популярными направлениями работы у подростков в 2023 году стали — промоутер, уборщик, фасовщик и выгульщик собак. Подобные вакансии появляются на специальных сайтах со специальной пометкой «Доступно соискателям от 14+».