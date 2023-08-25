Друг погибшей в коллекторе девушки: Она всецело полагалась на организаторов Фото: СОЦСЕТИ

Друг девушки Дарьи, погибшей во время экскурсии в коллектор реки Неглинки, рассказал, какой была его знакомая и чем она жила.

Трагедия случилась 20 августа, тогда из-за ливневого дождя скончались 8 человек: гид Константин Филиппов, пиарщик Дмитрий Маркушкин, его 15-летняя дочь, 17-летний племянник, 15-летняя подруга племянника, немолодые супруги Елена и Андрей Фадеевы, а также 34-летняя Дарья Быкова.

Девушка пришла на экскурсию в одиночестве и долго про нее мало что было известно.

Друг погибшей рассказывает, что она была открытым и жизнерадостным человеком. Никогда не унывала и любила экстрим во всех его проявлениях.

- Дарья – это человек куража: она могла меня встретить на машине в аэропорту, спросить, какие у меня планы, а услышав, что планов нет, предлагала через час совершить прыжок с парашютом, а переубеждать ее было бесполезно, - рассказывает друг девушки.

К 34 годам Дарья повидала многое: Японию, Андорру, норвежские фьорды, Аляску, Мурманск, Дагестан, Антарктику.

- У нее и не было никаких обременений – семьи, детей, мужа. Только собаки: хаски и вторая какая-то. В Москве проживала одна, все родственники у нее в Волгодонске, - говорит сайту mk.ru ее друг.

Дарья трудилась руководителем департамента продаж отеля Moscow Marriott Imperial Plaza. О предстоящей экскурсии девушка никому не говорила. Так что, скорее всего, решение было спонтанным.

Тот факт, что Дарья оказалась в коллекторе, отзывается болью у сотен ее друзей, но она не могла сидеть на месте и обожала разносторонний активный отдых.

- Я думаю, что она всецело полагалась на организаторов, так как была новичком в области диггерства, - рассказал мужчина.

27 августа в Волгодонске простятся с Дарьей, но слез не будет. Вечер памяти в ее честь хотят сделать вечером добрых воспоминаний о светлом человеке.