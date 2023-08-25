МИД Турции: альтернативные маршруты поставки зерна из Украины непродуктивны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Любые альтернативные маршруты для поставки украинского зерна рискованны и непродуктивны. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе выступления на пресс-конференции в Киеве.

— К сожалению, зерновые договоренности закончились 17 июля. Было доставлено более 33 млн тонн зерна. Мы знаем, что идут поиски альтернатив для поставок. Но мы видим и считаем альтернативы непродуктивными и довольно рискованными, — сказал Фидан.

Также глава турецкого МИД заявил, что Турция прилагает все усилия для возобновления черноморской инициативы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ вернется к участию в зерновой сделке при условии реального выполнения всех обязательств Запада перед российской стороной.

Помимо этого, появилась информация, что Россия, Турция и ООН могут обсудить возобновление зерновой сделки в Стамбуле. Если переговоры трех сторон будут продуктивными, то к обсуждению могут подключить Украину.