«Его наказал Господь Бог и история»: Медведев высказался о Саакашвили Фото: REUTERS

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уже понес справедливое наказание за трагедию, которая произошла в Южной Осетии в августе 2008 года. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

— Мне кажется, история и Господь Бог его уже осудили максимально строго. Он превратился в изгоя на своей родине, — сказал Медведев.

По словам Медведева, Саакашвили после своего правления в Грузии «совершил дурацкий политический вояж на Украину», что странно для экс-главы другого государства. При этом даже оттуда его попросту выбросили, поскольку он снова показал свою склочность и некомпетентность.

Ранее спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ожидает та же участь, что и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

По словам Володина, судьба «марионеток» Соединенных Штатов и Евросоюза всегда заканчивается по одному сценарию, после которых они становятся изгоями в своей же стране.