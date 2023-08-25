Минюст России убрал «Росбалт» из списка иноагентов

Минюст России удалил «Росбалт» из списка иноагентов Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство юстиции Российской Федерации исключило из списка иностранных агентов «Росбалт». Об этом стало известно из публикации на официальном сайте ведомства.

"Также в связи с прекращением получения от иностранных источников денежных средств, иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах из реестра иностранных агентов исключено Акционерное общество «РС-Балт» (юридическое лицо информационного агентства Росбалт - ред.)", — говорится в публикации.

Напомним, что ранее Минюст России внес в список иностранных агентов политолога Кирилла Рогова*, блогера Александра Штефанова*, журналиста Константина Эггерта* и еще три человека. Также в список иноагентов попало иностранное юридическое лицо и одно интернет-издание.

Кирилл Рогов* принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента