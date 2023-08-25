F-16 поднялись в воздух из-за нарушения воздушного пространства в районе, где отдыхал Байден

F-16 поднялись в воздух из-за нарушения воздушного пространства рядом с Байденом Фото: REUTERS

Истребители F-16 ВВС США подняли в воздух из-за нарушения закрытого воздушного пространства гражданским самолетом над местом отдыха президента Джо Байдена. Об этом рассказали в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки.

— Сегодня утром два истребителя НОРАД F-16 и вертолет Береговой охраны США MH-65 Dolphin приняли меры в связи с нарушением гражданским самолетом зоны временного ограничения полетов в районе озера Тахо, штат Невада, — говорится в публикации ведомства.

Также отмечается, что истребителям пришлось выпустить сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота. Эти ракеты могли видеть местные жители, но они не причиняют никакого вреда на земле, поскольку быстро полностью сгорают.

Ранее стало известно, что американцы возмутились отдыхом президента Джо Байдена во время пожаров на Гавайях. Люди стали отмечать то, что глава государства слишком часто бывает в отпуске за последние три года.