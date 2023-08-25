Не менее 12 человек погибли в давке возле стадиона в Мадагаскаре Фото: REUTERS

Не менее 12 человек погибли в результате давки у входа на стадион в столице Мадагаскара, городе Антананариву. Трагедия произошла перед церемонией открытия Игр островов Индийского океана. Об этом рассказали в агентстве Agence France-Presse.

— По предварительным данным, число погибших составляет 12 человек, еще около 80 человек получили ранения, — заявил премьер Мадагаскара Кристиан Нтсай у входа в медучреждение, куда госпитализировали пострадавших.

Также стало известно, что на церемонии открытия на стадионе «Махамасина» должны были присутствовать около 50 тысяч человек.

Ранее в столице Йемена, городе Сане во время давки в центре раздачи помощи погибли 80 человек. Еще более ста человек получили повреждения разной степени. Среди погибших были дети, а 20 пострадавших доставлены в больницу в критическом состоянии.