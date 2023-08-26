NYP: поместье Трампа Мар-а-Лаго ошибочно продали после его ареста

После ареста Трампа на сайте недвижимости появилась информация о продаже его поместья. Фото: REUTERS

Поместье экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде было продано за 422 млн долларов после того, как политик был арестован. Такая информация появилась на одном из американских сайтов по продаже и аренде недвижимости, пишет New York Post.

Сообщается, что информация о продаже поместья появилась через несколько часов после того, как в четверг 25 августа политик прошел формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон штата Джорджия и был отпущен под залог, но на следующий день эта информация была удалена с сайта.

Издание обратилось за комментарием к сыну политика Эрику Трампу.

«Мар-а-Лаго не продано и не будет продано. Эти слухи полностью лживы», - заявил сын Трампа.

Напомним, в 2022 году агенты ФБР во Флориде провели обыск частной резиденции Мар-а-Лаго, принадлежащей бывшему американскому президенту Дональду Трампу.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп был взят под арест в тюрьме в штате Джорджия. Политика зарегистрировали в тюремных списках. В общей сложности Трамп провел в тюрьме около получаса, после чего его отпустили под залог в 200 тыс. долларов.

По мнению политика, его хотят посадить в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам.