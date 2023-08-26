Взрывы раздались в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Фото: REUTERS

Несколько взрывов прозвучали в находящихся под контролем киевских властей районах Запорожской области в ночь на субботу 26 августа. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Запорожье, сообщается о взрывах на территории области», - пишет издание «Зеркало недели».

Ранее в Киеве и шести регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Днепропетровской, Киевской, Харьковской и других областях Украины.

Напомним, в пятницу 25 августа на всей территории Украины шесть раз звучали сирены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате обстрела ВСУ в Курской области.

Также сообщалось, что мирный житель погиб при обстреле ВСУ Минерального в ДНР.

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