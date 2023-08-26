Figaro: доминирование России на зерновом рынке продолжится в 2023—2024 годах

Во Франции признали, что Россия сохранит лидирующие позиции на мировом рынке зерна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Позиция России на мировом зерновом рынке останется лидирующ0ей в 2023-2024 годах. Об этом пишет французское издание Figaro.

«Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023 — 2024 годах, несмотря на неопределенность с рисками для судоходства в Черном море», - сказано в публикации.

Издание напоминает, что второй год подряд Россия получает исключительно высокие урожаи пшеницы. Также Figaro приводит мнение эксперта о том, что российское доминирование на зерновом рынке «просто необходимо» в условиях неустойчивости спроса и предложения.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на встрече в формате БРИКС+, анонсировал серию безвозмездных поставок зерна в несколько стран Африки, которые начнутся в ближайшие месяцы. Всего российское зерно передадут в шесть африканских государств.

Также сообщалось, что МИД Турции назвал альтернативные маршруты поставки зерна из Украины непродуктивными и заявил, что они несут за собой ряд рисков.

Тем временем глава Херсонской области Владимир Сальдо во время рабочей встречи с Президентом России предложил возобновить паромную переправу между Скадовском и Турцией для транспортировки зерна.