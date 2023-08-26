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НовостиЭкономика26 августа 2023 2:21

Figaro: доминирование России на зерновом рынке продолжится в 2023—2024 годах

Во Франции считают, что Россия продолжит занимать лидирующую позицию на зерновом рынке
Мария ПАВЛОВА
Во Франции признали, что Россия сохранит лидирующие позиции на мировом рынке зерна.

Во Франции признали, что Россия сохранит лидирующие позиции на мировом рынке зерна.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Позиция России на мировом зерновом рынке останется лидирующ0ей в 2023-2024 годах. Об этом пишет французское издание Figaro.

«Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023 — 2024 годах, несмотря на неопределенность с рисками для судоходства в Черном море», - сказано в публикации.

Издание напоминает, что второй год подряд Россия получает исключительно высокие урожаи пшеницы. Также Figaro приводит мнение эксперта о том, что российское доминирование на зерновом рынке «просто необходимо» в условиях неустойчивости спроса и предложения.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на встрече в формате БРИКС+, анонсировал серию безвозмездных поставок зерна в несколько стран Африки, которые начнутся в ближайшие месяцы. Всего российское зерно передадут в шесть африканских государств.

Также сообщалось, что МИД Турции назвал альтернативные маршруты поставки зерна из Украины непродуктивными и заявил, что они несут за собой ряд рисков.

Тем временем глава Херсонской области Владимир Сальдо во время рабочей встречи с Президентом России предложил возобновить паромную переправу между Скадовском и Турцией для транспортировки зерна.