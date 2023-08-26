Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 августа 2023 3:21

Правозащитник Мухаммед: Россия всегда давала отпор тем, кто хотел ее уничтожить

Британский правозащитник напомнил, что Россия никогда не проигрывала
Мария ПАВЛОВА
Британский правозащитник напомнил, что Россия никогда не проигрывала тем, кто желал ее уничтожить.

Британский правозащитник напомнил, что Россия никогда не проигрывала тем, кто желал ее уничтожить.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия всегда давала отпор тем, кто желал ее уничтожить. Об этом напомнил британский правозащитник Лео Мухаммед во время своего выступления. Трансляция выступления правозащитника велась на YouTube и доступна здесь.

«На них постоянно нападали. Но русские всегда могли дать отпор тем, кто желал их уничтожить. Сегодня та же ситуация», - заявил Мухаммед, напомнив, что Россия – единственная европейская сверхдержава, которая не воспринимала темнокожих как рабов и призвал не поддаваться западному пропагандистскому нарративу.

Ранее политолог Подберезкин заявил, что на Мюнхенской конференции подтвердилась западная стратегия на уничтожение России.

Также в Польше русофобию назвали главным политическим инструментом.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал Польшу враждебным государством для России, отметив, что польское руководство буквально заходится в истериках русофобии.