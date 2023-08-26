Британский правозащитник напомнил, что Россия никогда не проигрывала тем, кто желал ее уничтожить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия всегда давала отпор тем, кто желал ее уничтожить. Об этом напомнил британский правозащитник Лео Мухаммед во время своего выступления. Трансляция выступления правозащитника велась на YouTube и доступна здесь.

«На них постоянно нападали. Но русские всегда могли дать отпор тем, кто желал их уничтожить. Сегодня та же ситуация», - заявил Мухаммед, напомнив, что Россия – единственная европейская сверхдержава, которая не воспринимала темнокожих как рабов и призвал не поддаваться западному пропагандистскому нарративу.

Ранее политолог Подберезкин заявил, что на Мюнхенской конференции подтвердилась западная стратегия на уничтожение России.

Также в Польше русофобию назвали главным политическим инструментом.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал Польшу враждебным государством для России, отметив, что польское руководство буквально заходится в истериках русофобии.