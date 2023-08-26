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НовостиПроисшествия26 августа 2023 5:24

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Якутии

Причиной ДТП, предположительно, мог стать отказ тормозов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Фото: Госавтоинспекция Якутии

Фото: Госавтоинспекция Якутии

Водитель погиб и восемь человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Нерюнгринском районе в Якутии. Об этом заявили в пресс-службе управления ГИБДД МВД России по республике.

Сообщается, что авария произошла поздно вечером в четверг, 24 августа, на закрытой технологической автодороге Улак-Эльга в Нерюнгринском районе. Причиной происшествия, предположительно, мог стать отказ тормозов.

«На спуске УРАЛ вдруг начал набирать скорость, и водитель, как пояснили участники аварии, крикнул пассажирам, что возникла проблема с тормозной системой», - уточняется в сообщении ведомства.

Напомним, в начале этой неделе, 21 августа, 12 человек погибли и 19 пострадали в ДТП с автобусом в Турции. Как сообщалось, автобус врезался в 30-метровый частокол.