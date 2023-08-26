Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте падения уничтоженных БПЛА Фото: REUTERS

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 26 августа, сообщил о работе экстренных служб на месте падения уничтоженных украинских беспилотников.

Как заявил градоначальник, украинские дроны были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве в Истринском районе. Собянин также уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«На подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник … Экстренные службы работают на месте происшедшего», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале градоначальника.

Напомним, сообщалось, что три московских аэропорта - Шереметево, Внуково и Домодедово – были закрыты как на отправку, так и на прием рейсов в ночь на субботу, 26 августа. Как писал сайт KP.RU, на данный момент сообщается, что Домодедово и Внуково работают в штатном режиме.