В США собираются впервые казнить заключенного чистым азотом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алабама собирается стать первым американским штатом, в котором заключенного казнят при помощи чистого азота, которым его заставят дышать. Об этом сообщает агентство Assotiated Press.

Как передает издание, офис генпрокурора штата Алабама подал обращение в местный верховный суд для установления даты казни Кеннета Юджина Смита, которого не казнили в прошлом году, поскольку не смогли ввести смертельную инъекцию.

«Алабама планирует его казнить с помощью азотной гипоксии», - предает издание, уточняя, что при данном виде казни осужденный должен дышать только азотом, будучи лишен кислорода.

По данным издания, казнь при помощи азотной гипоксии разрешена в трех американских штатах, однако на данный момент никогда не применялась.

Напомним, в июле этого года в Китае казнили бывшую воспитательницу детского сада города Цзяоцзо провинции Хэнань, которая ранее отравила 25 детей нитритом натрия. Массовое пищевое отравление зарегистрировали в детском саду в марте 2019 года.