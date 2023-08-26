NYT: цель атак дронов на Россию - поднять боевой дух украинцев Фото: REUTERS

Официальные лица США связывают атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию с необходимостью поднять дух украинским войскам и украинцам. Об этом пишет газета The New York Times.

Как отмечается в публикации, используя беспилотники Киев пытается показать украинским жителям, что может нанести ответный удар на фоне медленного наступления. Американские чиновники считают, что целью таких акция является поднятие морального духа населения, а также ВСУ.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право жестко ответить на украинские атаки.

Тем временем, многие говорят о провале наступления ВСУ. Уже президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление украинских войск продвигается очень тяжело, а ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управление (ЦРУ) Ларри Джонсон рассказал, что украинский лидер обвинил в провале наступательных действий главкома ВСУ Валерия Залужного.