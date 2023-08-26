МИД рассказал о ситуации с выдачей виз для делегации России на ГА ООН Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва готова к любому развитию событий по вопросу выдачи американских виз членам российской делегации и журналистам на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Пока признаков того, что здесь произойдет какой-то срыв, я не вижу... Плотная работа с американцами по этим вопросам ведётся», - приводит РИА Новости слова замглавы внешнеполитического ведомства.

Рябков назвал поведение американцев непредсказуемым, отметив, что «может произойти все что угодно». «Мы готовы к любому развитию», - добавил он, подчеркнув, что Москва призывает Вашингтон выполнить обязательства в качестве страны, на территории которой находится штаб-квартира ООН.

Напомним, на прошлой неделе российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты используют свое председательство в АТЭС для того, чтобы дискриминировать участие российских представителей в работе форума, отказав в выдаче американских виз.