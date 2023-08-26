В Италии автобус с украинскими туристами попал в ДТП, 15 человек пострадали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятнадцать человек пострадали в аварии под итальянским городом Триест на северо-востоке страны. Об этом в субботу, 26 августа, сообщило местное издание il Piccolo, уточнив, что в ДТП оказался автобус с украинскими туристами.

Сообщается, что трое раненых были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Как заявил представитель пожарной службы, автобус с украинскими туристами вечером в пятницу, 25 августа, столкнулся с польской фурой, которая двигалась в попутном направлении.

К спасательной операции были привлечены два медицинских вертолета. Кроме того, пришлось перекрыть трассу в сторону Триеста.

Напомним, в минувший понедельник, 21 августа, 12 человек погибли, а 19 получили ранения в ДТП в Турции. Как сообщалось, тогда автобус врезался в 30-метровый частокол.