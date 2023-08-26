Четыре человека ранены при стрельбе на школьном футбольном матче в США Фото: EAST NEWS

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы на школьном матче по американскому футболу в американском штате Оклахома.

Как передает телеканал Fox25, стрельбу устроил чернокожий мужчина в серой кофте с капюшоном. С места преступления он скрылся. По словам шефа полиции города Чокто, среди пострадавших есть одна школьница.

Напомним, в конце июля пять человек были ранены при стрельбе в торговом центре в американском штате Мичиган. Инцидент произошел на парковке ТЦ. Самому младшему из пострадавших 16 лет, самому старшему – 26. Двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Полицейские задержали нескольких человек, у них изъяли огнестрельное оружие.

В июне этого года мужчина и женщина погибли на уличной вечеринке в американском городе Сагино, когда там началась перестрелка.