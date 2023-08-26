В Херсоне заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры Фото: REUTERS

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в субботу, 26 августа, заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсонском районе из-за взрыва.

Как уточнил Прокудин, под обстрел попало предприятие, а также ряд других объектов, расположенных в Херсоне. По его словам, суммарно за сутки по территории Херсонской области выпустили 377 снарядов, из которых 36 были выпущены по Херсону.

Тем временем, как писал сайт KP.RU, в ночь на субботу, 26 августа, взрывы раздались в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Незадолго до этого в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Напомним, в прошлое воскресенье, 20 августа, Прокудин также сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры из-за взрыва в подконтрольном Украине Херсоне. Тогда глава назначенной Украиной ОВА заявил об обстреле территории местного завода.