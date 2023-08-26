Глава штаба обороны Нигера приказал привести военных в состояние готовности Фото: REUTERS

Назначенный мятежниками начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Нигера Мусса Салау Барму призвал привести военных страны в состояние максимальной готовности. Об этом сказано в срочном радиосообщении.

«С момента получения настоящего сообщения привести весь ваш личный состав в состояние максимальной готовности», - говорится в радиосообщении главы Генерального штаба ВС Нигерии, заявившего, что такое решение принято на фоне более ощутимых угроз в адрес страны.

Напомним, 27 июля 2023 года военные мятежники свергли действующего президента Нигера, закрыв все границы государства, а также установив комендантский час. После этого ЭКОВАС пригрозил мятежникам военными мерами.

Как писал сайт KP.RU, 17 августа этого года комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель-Фатау Мусах в ходе встречи глав генштабов стран-участниц организации в Гане объвил о намерении ЭКОВАС восстановить конституционный строй в Нигере любым способом.