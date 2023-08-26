Ракета с кораблем Crew Dragon с российским космонавтом стартовала к МКС из США Фото: REUTERS

Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon, в экипаж которого входит российский космонавт Валентин Борисов, стартовала к Международной космической станции с космодрома в космическом центре Кеннеди в США.

Старт Falcon-9 был осуществлен в 10:27 мск, трансляция запуска ракеты ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США. Ожидается, что корабль состыкуется с МКС в 15:50 мск в воскресенье, 27 августа.

В состав экипажа Crew Dragon, помимо космонавта «Роскосмоса», входят астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA), датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.

Напомним, Валентин Борисов стал третьим российским космонавтом, который полетел на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов России и США. До этого на МКС прибыла Анна Кикина и Андрей Федяев, отправившиеся на станцию в составе миссии Crew-5 и Crew-6 соответственно.