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НовостиОбщество26 августа 2023 7:57

Умер Сергей Филатов, бывший руководитель администрации Ельцина

Сергей Филатов умер на 88 году жизни
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Бывший руководитель администрации первого президента РФ Бориса Ельцина Сергей Филатов

Бывший руководитель администрации первого президента РФ Бориса Ельцина Сергей Филатов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер бывший руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов, сообщил военный корреспондент Герман Садулаев. Он скончался в возрасте 87 лет.

«Сергей Александрович Филатов умер. Бывший руководитель администрации Ельцина, а для нас – бессменный организатор и вдохновитель Липок. Липки – уникальный литературный эксперимент, едва ли не вся современная литература прошла через Липки», – написал журналист в своем Telegram-канале.

Сергей Филатов начал политическую карьеру в 1990 году, когда был избран народным депутатом РСФС. С января по ноябрь 1991 года был секретарем Президиума Верховного Совета РСФСР, во время августовских событий 1991 возглавлял депутатский штаб обороны Белого дома, а затем стал первым заместителем председателя Верховного Совета республики.

С 1993 по 1996 год возглавлял администрацию Бориса Ельцина, был также председателем экспертно-аналитического совета при президенте РФ и председателем комиссии при президенте по государственным премиям в области литературы и искусства. Филатов возглавлял Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ, был член Союза журналистов России и председателем Союза писателей Москвы.