Умер Сергей Филатов, бывший руководитель администрации Ельцина

Бывший руководитель администрации первого президента РФ Бориса Ельцина Сергей Филатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер бывший руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов, сообщил военный корреспондент Герман Садулаев. Он скончался в возрасте 87 лет.

«Сергей Александрович Филатов умер. Бывший руководитель администрации Ельцина, а для нас – бессменный организатор и вдохновитель Липок. Липки – уникальный литературный эксперимент, едва ли не вся современная литература прошла через Липки», – написал журналист в своем Telegram-канале.

Сергей Филатов начал политическую карьеру в 1990 году, когда был избран народным депутатом РСФС. С января по ноябрь 1991 года был секретарем Президиума Верховного Совета РСФСР, во время августовских событий 1991 возглавлял депутатский штаб обороны Белого дома, а затем стал первым заместителем председателя Верховного Совета республики.

С 1993 по 1996 год возглавлял администрацию Бориса Ельцина, был также председателем экспертно-аналитического совета при президенте РФ и председателем комиссии при президенте по государственным премиям в области литературы и искусства. Филатов возглавлял Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ, был член Союза журналистов России и председателем Союза писателей Москвы.