В Нижнем Тагиле мошенники запугали ребенка и вынесли из его дома сейф Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Тагиле мошенники проникли в квартиру с девятилетней девочкой и вынесли сейф.

В паблике «Инцидент Нижний Тагил» сообщается, что о происшествии рассказали родители девочки, сообщив, что ей на домашний телефон позвонила неизвестная женщина, заявив, что мать ребенка попала в ДТП, а ее отец находится в полиции.

Злоумышленники убедили ребенка открыть дверь «участковому», который якобы должен был осмотреть квартиру. Девочка впустила мошенника, который сообщил, что ему необходимо увезти в полицию сейф, после чего взял его и ушел.

«Обратились в полицию. Собака след нашла, а за углом он пропал», - рассказали родители девочки.

В Министерстве внутренних дел области подтвердили факт кражи, уточнив, что было возбуждено уголовное дело, а личность злоумышленников и сумма нанесенного ущерба устанавливаются. С девочкой на данный момент работают психологи.

Напомним, ранее стало известно, что мошенники убедили 10-летнюю девочку в Коми сообщить реквизиты банковской карты ее матери, после чего украли оттуда примерно 390 тысяч рублей. Как писал сайт KP.RU, все произошло после того, как ребенок вступил в группу общих интересов в одном из популярных мессенджеров.