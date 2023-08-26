Видео уничтожения опорного пункта ВСУ опубликовало Минобороны РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в субботу, 26 августа, представило видео, на котором показаны кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского производства.

На видео, опубликованном российским военным ведомством, можно увидеть, как операторы FPV дронов Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации выводят из строя украинскую бронетехнику производства Соединенных Штатов.

Напомним, днем ранее в пятницу, 25 августа, Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры уничтожения минометного расчета ВСУ. Как сообщалось, высокоточный боеприпас был наведен по выявленной ранее позиции минометчиков украинских войск. Позже в тот же день российское военное ведомство представило видео уничтожения бронетехники украинских войск.

В минувший четверг, 24 августа, Министерство обороны РФ опубликовало видео поражения экипажем истребителя Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России установки противовоздушной обороны С-300ПС ВСУ в Николаевской области.