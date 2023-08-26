Жертв охотившийся на младенцев акушерки Люси Летби в Британии могло быть больше Фото: Shutterstock

Суд в Великобритании вынес приговор сотруднице роддома Люси Летби за убийство младенцев, однако коллеги неоднократно пытались привлечь внимание администрации медицинского учреждения к смертям новорожденных во время дежурства этой акушерки.

Смерти младенцев начались в июне 2015 года. Так, за один месяц погибло трое новорожденных. В конце лета и осенью стало известно о смерти еще двоих. Тогда на ситуацию обратили внимание сотрудники этого роддома.

Проанализировав смерти новорожденных, было установлено, что пятеро детей ушли из жизни именно во время дежурства акушерки Люси Летби. Однако администрация учреждения отстаивала медсестру. Таким образом, она оставалась на работе, а новорожденные продолжили умирать при странных обстоятельствах.

Весной 2017 года коллеги акушерки решили напрямую обратиться в полицию. Следственные мероприятия, которые длились более года, показали, что женщина преднамеренно вводила воздух в вены новорожденным. Сообщается, что жертв могло быть больше.

«Летби выходила с бойфрендом в одну смену и намеренно создавала кризисные ситуации. Хотела привлечь внимание возлюбленного. Ей нравилось, что они вместе пытаются сохранить жизни младенцев. Когда дети умирали, доктор всячески утешал девушку», - рассказал прокурор Ник Джонсон.

В минувший понедельник, 21 августа, Люси Летби была осуждена на 14 пожизненных сроков без права досрочного освобождения. Суду были представлены записки, найденные в ее доме во время обысков в 2018 году. Одна из которых гласит: «Я - зло. Я сделала это». В другой сказано: «Я не заслуживаю жизни». Свой поступок работница роддома объяснила тем, что «недостаточно хороша».

Как писал сайт KP.RU, накануне в Великобритании начали собирать средства для апелляции по делу этой медсестры.