Новак анонсировала скорые перемены в урегулировании конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что вскоре наступит время для урегулирования украинского конфликта, однако условий для объявления о конкретном мирном плане на данный момент нет.

«Я абсолютно согласна с папой Франциском, даже если я не в тех условиях, чтобы сделать публичное заявление о том, что существует конкретный мирный план. Я по-прежнему убеждена, что теперь мы ближе к реализации проекта», - заявила венгерский президент.

Новак отметила, что на данный момент пришло время говорить, как будет строиться мир, назвав сигналом к этому миссию посланника папы Римского кардинала Дзуппи и его планы по посещению Пекина после поездок в Москву, Киев и Вашингтон.

Ранее папа Римский Франциск призвал европейские страны искать креативные пути решения конфликта на Украине, отметив, что его тревожат «постоянные инвестиции в оружие, а не в будущее детей», которые делаются в разных частях света.