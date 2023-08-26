Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире26 августа 2023 9:27

Погранкомитет Белоруссии сообщил о новой провокации на границе с Украиной

По данному факту начат административный процесс
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Погранкомитет Белоруссии сообщил о новой провокации на границе с Украиной

Погранкомитет Белоруссии сообщил о новой провокации на границе с Украиной

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный погранкомитет Белоруссии заявила, что зарегистрировали новую провокацию на границе с Украиной, уточнив, что неизвестный зашел на белорусскую территорию, после чего повесил элементы военной формы на пограничный столб.

«С территории Украины продолжаются бессмысленные провокации. Вчера, 25 августа, мозырские пограничники на границе с Украиной обнаружили на одном из пограничных столбов элементы военной формы одежды», - сказано в заявлении пресс-службы комитета в Telegram-канале.

Уточняется, что по данному факту был начат административный процесс. Минск назвал такие действия Украины «тщетной и нелепой попыткой вызвать ответную реакцию белорусских пограничников».

Напомним, на прошлой неделе, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев по итогам поездки в Волынскую область заявил, что Киев принял решение разместить на границе с Белоруссией подразделения, которые состоят из военных с боевым опытом, уточнив, что пока обстановка там спокойная.