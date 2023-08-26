Захарова осудила призывы Украины не признавать выборы в новых регионах России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины, требуя от других стран не признавать итоги выборов в новых регионах России, которые пройдут 10 сентября, продемонстрировали, что им все равно на мнение жителей этих территорий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украинские депутаты просят зарубежные страны не признавать их легитимность на территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Подобными действиями Киев в очередной раз демонстрирует, что ему нет никакого дела до мнения миллионов жителей этих российских регионов», – приводятся ее слова на сайте внешнеполитического ведомства России.

Как отметила дипломат, это подтверждает актуальность выполнения задач специальной военной операции. Все они будут решены в полном объеме, добавила Захарова.

Напомним, Центральная избирательная комиссия России назначила проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября. Они пройдут в единый день голосования.