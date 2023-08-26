В Польше восемь человек скончались от «болезни легионеров» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В польском городе Жешув от легионеллеза («болезни легионеров») умерли восемь человек, сообщают местные СМИ.

Как передает телеканал Polsat, восьмым скончавшимся от этого острого инфекционного заболевания оказался пожилой человек с большим количеством болезней. Сообщается, что у мужчины был рак, по результатам анализов у него подтвердилось наличие бактерий легионеллы.

Напомним, вспышка легионеллеза была зафиксирована на юге Польши. Ранее стало известно о пятерых умерших и 74 инфицированных жителях. Очагом инфекции оказался город Жешув.

Для противодействия распространению болезни было собрано заседание кризисного штаба во главе с министром здравоохранения Польши Катаржиной Сойка. Заболевание распространяется бактериями Legionella, пока главной версией властей является заражение через водопровод. В понедельник, 28 августа, в Жешуве начнут массовую дезинфекцию подземных коммуникаций.