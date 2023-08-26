Костомаров вместе с женой записал видеообращение к болельщикам

Костомаров вместе с супругой поблагодарил болельщиков за поддержку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вместе с супругой Оксаной Домниной записал видеообращение с благодарностью к своим болельщикам. Ролик был опубликован в Telegram-канале спортсмена.

«Спасибо вам большое! Мы все читаем, видим, чувствуем, поэтому огромная благодарность за ваши теплые слова и пожелания», - сказали фигурист и его жена, которые пожелали крепкого здоровья всем своим подписчикам.

Роман Костомаров не так давно выписался из больницы, где провел 175 дней. Напомним, фигурист попал в больницу с пневмонией в январе этого года, а позже ему стало гораздо хуже и медики решили перевести его в медикаментозную кому, после чего провели несколько операций по ампутации. Как признавался потом тренер Александр Жулин, врачи давали 2% шансов на выживание.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе, 22 августа, Роман Костомаров впервые после ампутации вышел на лед, приняв участие в номере со своей супругой в ходе гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.