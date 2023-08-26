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НовостиПолитика26 августа 2023 10:36

Российские войска отбросили штурмовиков ВСУ при попытке атаковать в Запорожье

Балицкий заявил о разгроме штурмовых групп ВСУ на Запорожском направлении
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска отбросили штурмовиков ВСУ при попытке атаковать в Запорожье

Российские войска отбросили штурмовиков ВСУ при попытке атаковать в Запорожье

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России нанесли поражение штурмовым группам украинской армии на Запорожском направлении, отбросив их на исходные позиции, заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сегодня ночью нашими подразделениями было зафиксировано движение техники противника и перемещение двух штурмовых групп до 20 человек. Штурмовики противника вышли на позиции наших подразделений. В ходе стрелкового боя противник потерял половину состава и отошел на ранее занимаемые позиции», – написал он в Telegram.

По словам Балицкого, Вооруженные силы Украины потеряли за сутки на Запорожском направлении 86 военнослужащих, шесть артиллерийских орудий, четыре беспилотника и БМП Bradley. Вместе с тем врио главы Запорожской области отметил, что ситуация остается напряженной.

Напомним, Балицкий заявлял, что Москва владеет всеми данными о ситуации в городе Запорожье, который на сегодняшний день находится под контролем украинских войск. По его словам, местные жители «с удовольствием рассказывают ситуацию» и ждут прибытия российских сил.