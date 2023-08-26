Россия опередила США по поставкам сырья для крабовых палочек в Азию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия обогнала Соединенные Штаты по поставкам в Азию сырья, из которого изготовляют крабовые палочки из минтая. Об этом сказано в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО),с которым ознакомился РБК.

Сообщается, что в прошлом году спрос на сурими и сумма продукции были высокими, но в текущем году они упали, а причиной такого снижения в первую очередь называют тот факт, что потребители начали сокращать покупки продуктов не первой необходимости. Покупатели решили переориентироваться на более дешевую продукцию из России.

«Цены на сурими падают, а русские могут производить его с меньшими затратами, чем американцы. Покупателей в Азии, похоже, не волнует, у кого они покупают, лишь бы цена была низкой, а качество приемлемым», - сказано в отчете ФАО.

Напомним, показатели международной торговли России в 2022 году, показали, что в прошедшем году экспорт принес нашей самую большую выручку за всю историю, несмотря на санкционные ограничения.