Двухэтажный дом сгорел от удара молнии под Новосибирском Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В поселке Пашино в Калининском районе Новосибирской области от удара молнии сгорел двухэтажный деревянный дом. Об этом в субботу, 26 августа, сообщает МЧС региона.

Сообщение о возгорании частного дома поступило в экстренные службы в ночь на субботу, 26 августа. До прибытия пожарной службы из горящего дома смогли эвакуироваться четверо детей, а также семеро взрослых.

«Жильцы не забрали паспорта, остались их телефоны. Все сгорело. Теперь жильцам, потерявшим имущество, нужна помощь. Такая беда произошла в преддверии 1 сентября», рассказала КП-Новосибирск таксистка Людмила, уточнив, что в доме проживали несколько семей.

Сообщается, что с огнем боролись несколько пожарных расчетов, но, тем не менее, деревянная постройка выгорела почти полностью.

Напомним, 11 августа этого года после удара молнии в Калуге загорелась электроподстанция, а за несколько дней до этого молния убила прятавшуюся под деревом женщину в Свердловской области.