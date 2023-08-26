Минфин заявил о заинтересованности в работе иностранного бизнеса в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям заинтересована в продолжении работы зарубежных компаний в России, для которых создаются необходимые условия. Такое заявление в субботу, 26 августа, сделали в пресс-службе Министерства финансов РФ.

«Компаниям, которые приняли решение остаться, создаются необходимые условия, включая разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Тем не менее в министерстве отметили, что решивших продать свой бизнес, подкомиссия не собирается заставлять снижать итоговую цену, которая может измениться только, если комиссия укажет на некорректную оценку рыночной стоимости.

Напомним, днем ранее, 25 августа, нидерландская пивоваренная компания Heineken завершила продажу своих российских активов группе «Арнест». Как писал сайт KP.RU, сумма сделки была 1% за 100% акций.