Минэнерго Украины заявило о повреждении газопровода и ЛЭП в Харьковской области Фото: Иван Макеев

Из-за повреждений в энергосистеме около 10 тысяч человек остались без электричества в 34 населенных пунктах, расположенных в Харьковской области Украины. Такое заявление в субботу, 26 августа, сделали в Министерстве энергетики страны, отметив, что был также поврежден и газопровод.

«Ночью из-за обстрела в Харьковской области отключилась линия электропередачи 110 киловатт, обесточены 34 населенных пункта, без света почти 10 тысяч потребителей», - говорится в заявлении ведомства.

Министерство также заявляет об отсутствии электроэнергии у некоторых абонентов в Черниговской, Сумской, и Днепропетровской областях, а также в ряде населенных пунктах в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

«В Николаевской области из-за попадания птиц на линии краткосрочно отключались две воздушные линии электропередачи 150 киловатт. При этом отключались две подстанции 150 киловатт», - сказано также в сообщении.

Напомним, в субботу, 26 августа, назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин объявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсонском районе из-за взрыва. По его словам, под обстрел попало предприятие, а также ряд других объектов.