Al-Akhbar: В Бейруте задержан россиянин по подозрению в шпионаже на Израиль

В Ливане задержан россиянин по подозрению в шпионаже на Израиль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В аэропорту Бейрута задержали гражданина России, которого подозревают в шпионаже в пользу Израиля, сообщают ливанские СМИ.

Как передает газета Al-Akhbar, сотрудники Управления общей безопасности Ливана задержали в аэропорту столицы республики якобы работающую на Израиль шпионскую сеть из двух человек – россиянина и его супруги, – которые пытались покинуть страну.

Мужчина, утверждает издание, признался, что «был завербован израильской разведкой и получил указания поехать в Ливан». Сообщается, что его снабдили картами мест и объектов движения «Хезболла» и потребовали осмотреть эти адреса. Супруга задержанного рассказала, что знала о характере его работы и помогала ему, сказано в публикации.

Напомним, в середине августа Агентство внутренней безопасности Польши и польская полиция провела задержание двух российских граждан по обвинению в шпионаже. Они были помещены под стражу.