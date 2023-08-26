Российские войска отразили три атаки ВСУ в районе Работино Запорожской области Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы России отразили три атаки украинских десантно-штурмовых бригад в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены три атаки 82 десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе Работино Запорожской области», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в министерстве, за сутки на этом направлении украинские войска потеряли до 115 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777, буксируемую гаубицу М119, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Напомним, временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что село Работино полностью разрушено из-за боевых действий. По его словам, в населенном пункте были настолько ожесточенные бои, что остались лишь остовы от домов и разрушенные конструкции.