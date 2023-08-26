Восстановительные работы в части энергетики на Каховской ГЭС завершены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Херсонской области завершили восстановительные работы в вопросе энергетики во всех подтопленных после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) территориях. Об этом в субботу, 26 августа, заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«В зоне ЧС восстановительные работы в части энергетики завершены. Электроснабжение населенных пунктов всех трех пострадавших районов восстановлено», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Напомним, гидроэлектростанция была частично разрушена после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня 2023 года. После этого началось подтопление окрестных городов, а также поселков. Как писал сайт KP.RU, МЧС России отнесло это происшествие к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Сообщалось, что жертвами прорыва Каховской ГЭС стали 57 человек.