Российские войска улучшили положение на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины улучшили свое положение на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю», – сказано в сводке в Telegram-канале ведомства.

Российские войска отразили за сутки пять атак штурмовых отрядов бригад Вооруженных сил Украины в Харьковской области и Луганской народной республике. Кроме того, в Харьковской области был уничтожен полевой склад боеприпасов противника. ВСУ потеряли на Купянском направлении до 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку Krab и две гаубицы Д-20.

Как писал сайт KP.RU, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский признал, что российские войска могут взять Купянск. По его словам, командование ВСУ приняло важные решения, которые должны обеспечить надежность обороны.

Тем временем США и Украина уже несколько недель обсуждают способы оживить наступление Киева.