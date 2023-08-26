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НовостиПолитика26 августа 2023 12:23

Минобороны РФ: Западная группировка улучшила положение на Купянском направлении

ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении до 50 военнослужащих
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска улучшили положение на Купянском направлении

Российские войска улучшили положение на Купянском направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины улучшили свое положение на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю», – сказано в сводке в Telegram-канале ведомства.

Российские войска отразили за сутки пять атак штурмовых отрядов бригад Вооруженных сил Украины в Харьковской области и Луганской народной республике. Кроме того, в Харьковской области был уничтожен полевой склад боеприпасов противника. ВСУ потеряли на Купянском направлении до 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку Krab и две гаубицы Д-20.

Как писал сайт KP.RU, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский признал, что российские войска могут взять Купянск. По его словам, командование ВСУ приняло важные решения, которые должны обеспечить надежность обороны.

Тем временем США и Украина уже несколько недель обсуждают способы оживить наступление Киева.