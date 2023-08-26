В ЕГЭ по истории включены задания о спецоперации и новых регионах России Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории в 2024 году включены задания, связанные с проведением специальной военной операции на Украине и присоединением к России новых регионов.

На сайте Федерального института педагогических измерений сообщается, что в задании №5 школьникам необходимо будет установить соответствие между событиями и их участниками. В числе событий приводится спецоперация, среди участников – командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР полковник Ольга Качура, которая погибла прошлым летом на трассе Горловка – Ясиноватая.

Кроме того, в задании №2 выпускникам предлагается установить хронологию событий, среди них подписание соглашение о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России в сентябре 2022 года.

В апреле этого года в Рособрнадзоре сообщили, что задания, связанные с СВО, включат в ЕГЭ по истории. Материал для изучения будет включен в программу 10 класса, а контрольно-измерительные материалы Государственной итоговой аттестации по истории будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе.