ТАСС: Расследование убийства военкора Татарского близится к завершению, фото: соцсети

Расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой*, обвиняемой в осуществлении теракта в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент и блогер Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, близко к завершению. Вскоре материалы дела будут переданы в прокуратуру, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Расследование дела Треповой* близится к завершению, скоро ей и ее защитнику будут предоставлены материалы для ознакомления, после чего дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», - заявил собеседник агентства.

Уточняется, что следствию не удалось установить нескольких соучастников Треповой, вследствие чего, вероятно, будет назначено отдельное производство, не зависящее от завершающегося расследования.

Ранее KP.RU сообщил, что суд продлил арест Треповой* до 2 декабря 2023 года, в ходе закрытого заседания.

*внесена в список террористов и экстремистов