Вышедшее из Одессы судно направляется по открытому Украиной коридору в Варну

Второе судно вышло из порта Одессы по открытому Украиной зерновому коридору Фото: REUTERS

Из порта Одессы в субботу, 26 августа, вышло второе после прекращения зерновой сделки. Оно направляется по открытому Украиной временному коридору в болгарскую Варну.

Как передает телеканал «ТСН.ua», речь идет балкере Primus. Он отправился в Варну утром, а находился в порту Одессы еще с 20 февраля.

Напомним, в середине августа из Одессы вышло первое с начала военной спецоперации на Украине судно. Из порта по открытому Киевом коридору направился контейнеровоз Joseph Schulte с водоизмещением 110 тысяч тонн и длиной 300 метров. На его борту находилось более 30 тысяч тонн груза.

Об открытии временных коридоров в Черном море объявили ранее в Военно-морских силах Украины. При этом в украинских ВМС добавили, что на временных коридорах будет сохраняться минная опасность и военная угроза.

Сайт KP.RU писал, что попытка Киева наладить морской коридор для вывоза украинского зерна без участия России с треском провалилась.