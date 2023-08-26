В Швеции члены правления мечети получили посылки с сожженным Кораном Фото: REUTERS

Члены правления мечети в шведском городе Уппсала получили от неизвестных посылки с сожженными экземплярами Корана.

Как пишет газета Aftonbladet, сожженные экземпляры священной книги мусульман были направлены на домашние адреса представителям мечети. После инцидента внутри мечети и вокруг нее были установлены по шесть камер видеонаблюдения.

Напомним, в пригороде Стокгольма напали на одного из организаторов акций с сожжением Корана Салвана Момик. К мужчине подошел неизвестный мужчина в боксерских перчатках и на арабском предложил ему «сыграть». Момик попросил его не приближаться, но мужчина нанес ему несколько ударов и скрылся.

Между тем Швеция не планирует запрещать сожжение религиозных книг, как это сделали власти Дании. Как заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон, поступать так же, как в соседней стране, потребовало бы внесения поправок в конституцию, но для Швеции это не самый подходящий путь.