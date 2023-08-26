Рокер Купер предложил Деппу и Хёрд вместе сыграть в «Войне роз» после развода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рокер Элис Купер предложил своему коллеге по группу Hollywood Vampires Джонни Деппу сыграть роль в ремейке фильма 1989 года «Война роз», но не в одиночку, а вместе с бывшей супругой Эмбер Хёрд. Об этом сообщило издание Deadline.

«Кто не пойдет на это в кино? Я пойду! Ещё лучше будет, если их адвокатов сыграют Брэд Питт и Анджелина Джоли. Всё, что нужно - это по-настоящему весёлый режиссер, и они взорвут прокат», - считает Купер.

Сам рокер признался, что он не наблюдал за процессом развода Деппа и Хёрд и был с самого начала уверен, что его приятель выиграет дело. По его словам, из развода сделали настоящее голливудское шоу, но Купер ни на минуту не сомневался, что Депп выйдет победителем и вернётся на сцену гитаристом Hollywood Vampires.

Ранее KP.RU сообщил, что 10 ноября 2023 года Джонни Депп намерен прилететь в Россию, чтобы дать концерт в рамках своего тура.