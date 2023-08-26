Ещё две мирные жительницы Донецка пострадали из-за обстрелов ВСУ 26 августа Фото: REUTERS

Две мирные жительницы Донецка пострадали во время очередного обстрела со стороны украинских неонацистов. Обе оказались ранены, когда ВСУ обстреляли Куйбышевский район города, о чём сообщил ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), фиксирующем военные преступления Украины.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 августа по состоянию на 17:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. Город Донецк (Куйбышевский район) по ул. Спартака, 34 - ранена женщина 1970 года рождения; по ул. Спартака, 46а - ранена женщина 1930 года рождения», - говорится в сообщении.

Тот же обстрел спровоцировал пожар в частном жилом доме на улице Спартака в Донецке. Согласно данным СЦКК, последний обстрел Донецка 26 августа 2023 года зафиксирован в 17:35 по московскому времени, ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам.

Ранее KP.RU сообщил, что 26 августа ВСУ выпустили по жилым Донецка пять ракет из реактивных систем залпового огня.