Автопробег "Открываем Дальний" стартовал

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый день экспедиции получился плодотворным и очень длинным, потому что начался он еще накануне в Москве. Из-за разницы часовых поясов день стал больше как минимум на 5 часов. Все началось с знакомства с автомобилями. Это три симпатичные машины Cherry серии Tiggo 8. Именно они должны доставить нас во Владивосток.

11 человек разделились на 3 экипажа. Со мной в салоне оказались приятная девушка трэвел-блогер Лера и, как я выяснил, промышленный блогер Игорь. После первой сотни километров наша экспедиция оказалась на границе Иркутской области и Бурятии - встречали нас хлебом с солью и молоком (соединение бурятской и русской традиции), песнями и танцами.

После небольшой торжественной части отправились мы на первый объект - Мыс Капитанов. Это историческое название территории, когда то тут было деревообрабатывающее предприятие. А теперь это ТОР или территория опережающего развития. Ее запустили в 2022 году. Цель создания такой территории - привлечение инвестиций и поднять уровень жизни, создать рабочие места. Резиденты ТОР могут приобрести землю без торгов и получить налоговые льготы. Управляет ТОРами Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики - помогают будущим резидентам подать документы, а уже действующим резидентам - воспользоваться льготами и поддержкой. И все шансы, судя по тому что мы увидели, на развитие есть. Мыс Капитанов активно начал стройку. На берегу озера Байкал появились комфортные виллы и гостиница, обустроили пляжные зоны. За месяц здесь уже побывали 20 тысяч туристов. И это только начало, в планах асфальтирование подъездной дороги, строительство новых номеров и централизованной канализации и так далее. Номер, который достался мне - очень понравился.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичи, которые оказываются здесь, по словам сотрудников Мыса Капитанов - первые 2-3 дня просто спят... Воздух здесь, как говорят, можно есть ложкой. И уже спустя время катаются на катамаранах, сапах, идут на пляж и ходят в баню. Проделала все это и наша команда.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приезжайте на Байкал - вам понравится. Я в этот день задавал себе вопрос, почему я - до 40 лет дожил, но до сих пор ни разу не был на Байкале. Впереди новый день и новые эмоции от Дальнего Востока. Изучим программу "Дальневосточный гектар". Открывайте Дальний вместе с Комсомольской Правдой.