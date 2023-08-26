Названа причина смерти экс-главы администрации Ельцина Филатова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Галина Филатова, супруга Сергея Филатова, бывшего главы администрации президента Бориса Ельцина, рассказала о причине смерти её мужа. По словам вдовы, Филатов скончался в реанимации из-за болезни крови, о чём сообщил телеканал «Звезда».

«В реанимацию его скорая помощь привезла. В реанимации не смогли его спасти. Это не онкология... Это низкие тромбоциты, в общем, с кровью связано», - рассказала супруга Филатова.

Напомним, что о смерти политика стало известно 26 августа 2023 года. По словам дочери Филатова, умер он 25 августа, но причину смерти она называть отказалась. Экс-главе администрации Ельцина было 87 лет.

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