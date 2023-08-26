Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Кирилловка, фото? правительство Брянской области

26 августа 2023 года, в субботу, ВСУ обстреляли Брянскую область. На этот раз под удар украинских неонацистов попало село Кирилловка, находящееся в Климовском районе. Никто из жителей, как заявил в своих социальных сетях губернатор региона Александр Богомаз, не пострадал.

«ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района. Пострадавших нет», - написал глава Брянской области.

Богомаз добавил, что после украинского обстрела остались повреждения четырёх частных жилых домов, а также оказалось частично нарушено энергоснабжение Кирилловки. Оперативные и экстренные службы уже находятся на местах прилётов, ведутся работы по устранению последствий.

Ранее KP.RU сообщил, что во время очередного обстрела Украиной жилых районов Донецка пострадали две местные жительницы, 1970 и 1930 годов рождения.