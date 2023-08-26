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НовостиПолитика26 августа 2023 17:21

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Кирилловка

Из-за обстрела в селе частично нарушилось энергоснабжение
Сергей КУДРИН
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Кирилловка, фото? правительство Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Кирилловка, фото? правительство Брянской области

26 августа 2023 года, в субботу, ВСУ обстреляли Брянскую область. На этот раз под удар украинских неонацистов попало село Кирилловка, находящееся в Климовском районе. Никто из жителей, как заявил в своих социальных сетях губернатор региона Александр Богомаз, не пострадал.

«ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района. Пострадавших нет», - написал глава Брянской области.

Богомаз добавил, что после украинского обстрела остались повреждения четырёх частных жилых домов, а также оказалось частично нарушено энергоснабжение Кирилловки. Оперативные и экстренные службы уже находятся на местах прилётов, ведутся работы по устранению последствий.

Ранее KP.RU сообщил, что во время очередного обстрела Украиной жилых районов Донецка пострадали две местные жительницы, 1970 и 1930 годов рождения.