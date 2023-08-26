Захарова прокомментировала убийство Норвегией евших российский ягель оленей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение властей Норвегии забить стадо оленей, которые паслись на территории российской рекреационной зоны, где съели заповедный ягель. Фактически, норвежские власти устроили настоящий «зооцид». Об этом Захарова написала в своих социальных сетях.

«Проштрафившихся животных показательно и, вероятно, в назидание другим парнокопытным, казнили. Как отметили в Норвежском сельскохозяйственном агентстве, ещё двух рогатых очень ждут дома. На убой», - написала Захарова.

Она подчеркнула, что в Норвегии давно процветает «зооцид», припомнив убийство моржихи Фрейи в 2022 году, которая заплывала в города и очень полюбилась людям, а также борьбу всего мира за российскую чихуа-хуа с болгарскими ветдокументами, которую чудом удалось спасти. В «отбивании» собаки от норвежских властей участвовал даже актёр Жан-Клод Ван Дамм.

Захарова также удивилась тотальному молчанию всех мировых зоозащитных и природоохранных организаций, и указала на то, что коренные народы Норвегии, саамы, вообще-то считают оленей священными животными, и подобное убийство для них - жесточайшее святотатство.

Ранее KP.RU сообщил, что Норвегия планирует построить забор за 3,7 млн крон на границе с Россией, только ради того, чтобы олени не ходили на российскую территорию.