Кадыров: Из 4-й штурмовой бригады нацгвардии Украины остались в живых 20-25%, фото: соцсети Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что из всей 4-ой штурмовой бригады Украины, которая пыталась наступать на Клещевском направлении, в живых осталось не более 20-25%. Об этом Кадыров рассказал в своих социальных сетях.

«Вчера Апты Аронович (Алаудинов, командующий 2-ым армейским корпусом ВС РФ) поговорил с очередными пленными, которые в составе 4-й штурмовой бригады нацгвардии Украины воевали на Клещеевском направлении. По словам пленного, их подразделение потеряло в боях огромное количество живой силы и сейчас насчитывает только 20-25% личного состава», - написал глава Чечни.

Кадыров добавил, что с такими результатами украинского наступления бойцы ВСУ, уже регулярно, пересматривают положение дел, и принимают решение сложить оружие и сдаться в плен, вместо того чтобы идти на верную смерть.

Ранее KP.RU сообщил, что пленный боец ВСУ рассказал об иностранных наёмниках в рядах украинской армии, и о том, какая у них подготовка.